الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 18.. قائد الكتيبة: مش عايز مخلوق من الإرهابيين يهرب"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت أحداث الحلقة 18 من المسلسل الرمضاني “الكتيبة 101”، واستكملت بتصاعد الأحداث إذ توعد قائد الكتيبة بالقضاء على كل الإرهابيين الذين شاركوا في عملية الشيخ زويد واستهدافهم للجنود والضباط.

جاء ذلك من خلال توجيه قائد الكتيبة حديثه للضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان خالد الفنان آسر ياسين:"مش عايز مخلوق من الإرهابيين اللى شاركوا فى العملية الارهابية يهرب"ليعده الضابط خالد بتنفيذ ذلك، كما يقول له أنه سيخبر أسرة الشهيد الضابط إدريس بنفسه عن خبر استشهاده".

وضمن أحداث حلقة اليوم الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة كذلك جاء صراخ أم الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف رغبة في الذهاب إليه خوفًا وقلقًا عليه وشعورها أنه قد أصابه مكروه قائلة: "أنا عايزة اروح لابني العريش.. هو مامتش.. بس هو محتاجني" ليحاول زوجها والمحيطين تهدئتها ويعدها بفعل ذلك.

الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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