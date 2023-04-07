مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16|"حكيم" يقود الهجوم الإرهابي على الشيخ زويد

عرضت الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101، هجوم عناصر التنظيم الإرهابي على منطقة الشيخ زويد بسيارات نصف نقل ودراجات نارية وانتشرت في أرجاء الشوارع، يطلقون النار في كل مكان، كرسالة منهم على أنهم في اتجاههم للسيطرة على المدينة وإعلانها أول إمارة إسلامية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

وفي الوقت ذاته من احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، انطلقت السيارات التي تم تحميلها بالمتفجرات حمولة 500 كجم، حاملة فوقها كمية من الفاكهة كتمويه لعدم اكتشاف كمية المتفجرات المحملة عليها، كما انطلقت النيران في كل الأكمنة الموجود على شريط المدينة، لشل حركة القوات المسلحة.

تلك الواقعة جرت أحداثها في الأول من يوليو عام 2015م، والذي يوافق 14 رمضان، حيث قرر قائد التنظيم الإرهابي "أبو دعاء"، تولي "حكيم" قيادة الضربة الجديدة ضد قوات الجيش، وأن يكون مسئولًا عن الأفراد الذين سيقومون بتنفيذ المهمة وعن الأسلحة والذخيرة التي يستخدمونها في تلك الضربة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 .. التخطيط لـ"الغزوة الكبرى"

وأطلق "أبو دعاء" على تلك الضربات الغزوة الكبرى، فقام بالتخطيط للاستيلاء على مدينة الشيخ زويد بأكملها لتكون أول إمارة إسلامية لهم، حيث أنه سيتم استهداف كافة الكمائن المنتشرة بالمدينة، وتوجيه ضربات متتالية للجيش حتى لا يستطيع التحرك بسرعة لصد الهجوم، وتم تفخيخ كل الشوارع بالمتفجرات، لشل أي حركة أو ضربة قد تتمكن من إفشال هجومهم.

وفي الحلقة السابقة، انتقل "حكيم" إلى مقر تجهيز الأسلحة والذخيرة للضربة القادمة، وأخبره أحد الأفراد هناك أن حمولة كل سيارة من التي يراها في هذا الموقع 300 كيلو جرام من المتفجرات، وذلك للحفاظ على سرعة السيارة لتنفيذ الهجمات، إلا أنه أخبره أن عليه تحميل 500 كيلو جرام من المتفجرات على كل سيارة، حتى لو كان ذلك سيؤثر على سرعة السيارة، فالمهم عنده هو قوة التفجير لا سرعة السيارات.