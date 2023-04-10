موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 4 على CBC.. وملخص الأحداث السابقة

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لموعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جت سليمة على CBC بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ويعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023.

مسلسل جت سليمة

وشهد مسلسل جت سليمة إعجاب الكثير من متابعينه لتتصدر حلقة الثالثة مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا موقع “جوجل” و“تويتر”.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جت سليمة على CBC

ويعرض اليوم الحلقة 4 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء و الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة مسلسل جت سليمة الحلقة 4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

مسلسل جت سليمة الحلقة 3 هروب سليمة مع موكوس

ويبدأ مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بالتقاء سليمة مع موكوس وتبدأ بالبحث عن أخيها، فيدلها على تاجر أطفال، ومن ناحية أخرى يريد الملك أن يزوج إبنته أحلام وتسافر خارج البلاد وهو ما ترفضه جدتها.

ويقتحم الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" الغرفة على دنيا سمير غانم في الوقت الذي يدق حراس السلطان باب السكن التى تقطن به سليمة لترد عليهم مفاتن ويقولون لها بأنهم يريدون أن يفتشوا في المملكة عن أي غريب دخل بها نظرًا لأوامر السلطان وتفر دنيا سمير غانم هربا ليذهب بها بعيدا ويقول لها بأنها الغريبة المختارة.

وعلى جانب آخر، خلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3، يحاول السلطان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي أن يزوج ابنته أحلام وتسافر خارج البلاد وهذا الأمر ترفضه جدتها.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على الوجود بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.