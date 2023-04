أبرز أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. إصابة عمرو يوسف

4/10/2023 11:59:54 AM

الإثنين 10/أبريل/2023 - 11:59 ص 4/10/2023 11:59:54 AM

زاد البحث عن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 حتى تصدر الترند عبر كافة المنصات الإلكترونية، وذلك عقب الأحداث المثيرة التي تحملها الحلقات والتي توضح كيفية تصدي رجال القوات المسلحة للعناصر الإرهابية في سيناء وتقتل وتصفية قيادتهم والقبض على الآخرين للقضاء على الأعمال التخريبية التي من شأنها إحداث الفوضى.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 قلق الفنانة لبلبة على ابنها الضابط نور صلاح العزب والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف ورغبتها في الذهاب إلى الشيخ زويد فيما عثر قوات الجيش عليه وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عمليتين جراحيتين تستلزم الراحة 6 شهور يبتعد فيها عن المشاركة في العمليات.

فيما تناولت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 تنفيذ خطة الجماعات التكفيرية لتقل زوجة الدكتور وحيد والذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب ليعتقد أن الجيش المصري هو من قام بذلك عقب هروبه وترك رجاله في الشيخ زويد مما يجعله أكثر جرأة في مواجهتهم.

ويوضح المسلسل الأحداث الحقيقية الكتيبة 101 والتي تصدت للتنظيمات الإرهابية في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء حيث تبدأ القصة يوم 28 يناير 2018 حيث هجم مجموعة من التكفيريين على موقع عسكري.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 للفنان عمرو يوسف

يعرض المسلسل الرمضاني الكتيبة 101 عبر شاشة قناة ON و ON Drama خلال شهر رمضان المبارك و تدور أحداثه في إطار ال 20 حلقة حيث يعرض عبر قناة ON في تمام الساعة 9:00 مساءا ويعاد مرتين الأولى الساعة 3:15 صباحا والثانية الساعة 3:15 مساء اليوم التالي.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 10:00 مساءا ويعاد الساعة 4:15 صباحا والساعة 8:00 صباح اليوم التالي فيما يعرض عبر شاشة منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 9:00 مساءا والتي أصبح لها جمهور عريض من الشباب.

الفنانين المشاركين في مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم عمرو يوسف و آسر ياسين و فتحي عبد الوهاب و وفاء عامر و لبلبة و ميرنا وليد ورشا مهدي ومحمود عبد الغني وأحمد عبد العزيز ووليد فواز ونور النبوي وبهاء ثروة ومحمود ياسين ومحمد رجب وأحمد صلاح حسني.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل حرب