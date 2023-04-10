مسلسل «جعفر العمدة» يناقش قانون الخلع فى مصر

في بداية الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل “جعفر العمدة”، يفاجئ سيد شقيق جعفر "أحمد فهيم" بأن زوجته وداد "جوري بكر"، التي هربت من بيت الزوجية هي عروسة شوقي فتح الله "منذر رياحنة"، وفي المشهد تخبر وداد زوجها السابق أنها قامت بخلعه منذ سبعة شهور.

المشهد بالكامل يلقي الضوء على قضية الخلع، والعديد من الثغرات التي يناقشها قانون الخلع ومنها طريقة إبلاغ الزوج، حيث أن القانون ينص على إخطار الزوج على يد محضر، وبالتالي فإن العديد من الأزواج لا يعلمون أن زوجاتهم خلعتهم، خاصة وأن العديد من الزوجات يكتبن أماكن غير محل إقامتهن، وأن الخلع ليس عليه أي طعون، وبالتالي لا يعلم الزوج أنه مخلوع إلا عن طريق الزوجة.

وهناك عدد من الأمثلة التي تابعتها الجرائد في هذا الصدد من قبل، ومن هنا فإن المسلسل يدعو للنظر في هذا القانون مرة أخرى.

كما أكد بعض المحامين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الأمر موجود بالفعل، وهو ما يناقشه المسلسل ويطالب بإعادة النظر فيه.

وليد زهران: ما حدث في المسلسل انعكاس حقيقي

يقول المحامي وليد زهران المتخصص في قضايا الأسرة: "ما جاء في المسلسل الرمضاني "جعفر العمدة"، خلال حلقة الثامنة عشر، هو في الحقيقة انعكاس لعدة حالات شهدناها في الواقع وبشكل متكرر، حيث أظهر هذا المسلسل مشكلة وثغرة قانونية هامة تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل.

وتابع زهران: “الزوجة ترفع دعوى الخلع ضد الزوج بدون علمه، ويصدر الحكم بالخلع، وقانوناً لا يجوز الطعن عليه لأنه الحكم الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية بمجرد صدوره يصبح نهائى، وتمر فترة العدة وتتزوج من آخر”.

وعلق وليد زهران قائلا:"معاناة حدثت بالفعل فى الواقع ومازالت والزوج يتفاجأ بزوجته فى أحضان زوج جديد"، مشيرًا إلى أن الحكمة من الخلع هى قبول الزوج رد المهر المدفوع مقابل الطلاق، وبالتالى عندما لا يعلم الزوج بالخلع فقد بطل الطلاق شرعاً أما قانوناً فهو حكم صحيح.

أدهم العبودي: لابد للزوج أن يعلن بالخلع

وقال ادهم العبودي المحامي بالنقض: “إن الزوج لا بد أن يعلن حال تطليق زوجته خلعًا، ويجوز أن يتم هذا الأعلان عن طريق قلم المحضرين إداريا، وإذا اعلن الزوج إداريا فاللمحكمة ان تقضي بالطلاق، وتصبح الزوجة مطلقة بحكم المحكمة”.