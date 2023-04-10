مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. علياء حائرة بين حبها القديم وعلاقتها بيوسف

حالة من الحيرة تعيشها علياء (هنادي مهنا)، بسبب تورطها في علاقة مع يوسف (مصطفي خاطر) وما بين حبها القديم أمجد الذي لازال يشغل بالها، في الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل العديد من الأحداث المثيرة، حيث أنه ظهر على علياء (هنادي مهنا) حالة من الحزن الشديدة بسبب إنهاء علاقتها مع أمجد والتي ارتبطت به لعدد من السنوات الطويلة لتنتهي علاقتهم سويا ويرفض الزواج منها.

كما أنها تعيش حالة حيرة وشعورها بالتسرع في علاقتها بيوسف (مصطفي خاطر) والذي طالما كان يطاردها في كافة الأماكن التي توجد فيها ويحاول الارتباط بها وخلال تواجدها في إحدى البروفات وأثناء وجود أمجد الذي كان يتعمد إهانتها وأثناء وجود يوسف قام بالتعدي عليها من أجل علياء والتي بررت الدفاع بوجود علاقة ارتباط بينها وبين يوسف.

مسلسل كشف مستعجل

وخلال تواجدهم في الفيوم لقضاء وقت العطلة قامت بإرسال صور خطوبتها مع يوسف لأمجد لكي تنتقم منه، كما أنه لازال يوسف يحاول أن يعبر عن مشاعره اتجاها ولكنها تقابلها بالرفض.

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل الفنان محمد عبد الرحمن (توته)، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، ويشاركهم البطولة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين، وعدد من ضيوف شرف وهم محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب.

مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان، وعرض عليها في النصف الأول من شهر رمضان الكريم ويعرض على القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3

تعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا، وتعرض قناة DMC مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11.30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 8.30 صباحًا.