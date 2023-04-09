مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. الدكتور سهام يحاول إفساد خطوبة علياء ويوسف

يعيش الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) في حالة صدمة وذهول لما قام به يوسف (مصطفي خاطر) وخطبته لشقيقته علياء (هنادي مهنا) في الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3

وبمجرد أن تفاجأ الدكتور سهام عز الرجال بخطبة شقيقته من يوسف، حاول على مدار اليوم إفساد الخطبة بأي شكل من الأشكال، خاصة وأنه الوحيد الذي يعرف حقيقة يوسف وأنه قاتل محترف صاحب أكبر عدد من الجرائم الشهيرة.

وحاول الدكتور سهام إفساد الخطوبة، حيث قام بالدخول إلى المطبخ لوالدته وزوجته وقام بإفساد كافة الحلويات الموجودة في المطبخ والتي كان من المقرر أن تقدم ليوسف العريس، كما أنه حاول أن يبالغ في الاتفاقات التي تسبق الخطوبة من مهر وشكبة وغيرها، وحاول أن يسئ لسمعة يوسف لكي يصرفوا نظر عن الزيجة بالكامل، إلا أن كل محاولاته بات بالفشل.

مسلسل كشف مستعجل

كما أنه اقترحت لي لي (إلهام وجدي) زوجة الدكتور سهام على يوسف أن يقوم بالسفر معهم إلى واحة سيوة لقضاء العطلة هناك حيث أنهم أصبحوا أسرة واحدة، الأمر الذي رفضه يوسف واقترح السفر للفيوم معه لقضاء عطلتهم بجانب إنهاء بعض الأعمال لديه هناك.

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل عدد من النجوم من ضمنهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توته) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.