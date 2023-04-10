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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101.. اختفاء قائد الجناح العسكرى للإرهابيين

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

كشفت الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 عن العديد من الأحداث المثيرة، والتي تلت المعركة الضخمة بين كل من الجيش المصري والتكفيريين وهي معركة الشيخ زويد التي وقعت عام 2015.

 

وبين هذه الأحداث هو الاختفاء المفاجئ للدكتور وحيد أو كما أطلق عليه التكفريون "حكيم"؛ إذ اختفى تمامًا عن كل من الجيش الذي تأكد أن له علاقته بالإرهابيين خلال المعركة، كما اختفى وحيد عن نظر الإرهابيين أنفسهم خوفًا ورعبًا من رد فعلهم على ما تسببه لهم في خسارة فادحة في صفوفهم، إذ أنه كان هو المسئول على الجناح العسكري وقاد التنظيم وقت المعركة وفي النهاية تسبب له في الهزيمة.


وحول هذا الأمر دار حوارًا بين كل من التكفيري أبودعاء وأبوأسامة، قال فيها أبودعاء لأبوأسامة أنه ربما أخطأوا في أنهم قد وثقوا بالدكتور وحيد بشكل كبير، وأولوا له مسئولية كبيرة له كهذه بأن جعلوه مسئولًا عن الجناح  العسكري في التنظيم.


وأجاب أبو أسامة أبودعاء قائلًا أن وحيد "حكيم" يحتاج الى "قرصة ودن" لكي لا يهرب ويدرك أن مصلحتهم واحدة.

 

واقترح أبوأسامة على أبودعاء قتل الجماعة لزوجة وحيد لكونها هي نقطة ضعفه، وعندها سيظن وحيد أن من فعل ذلك هو الجيش، وبالتالي سيكون انتقامه من الجيش أشد قسوة وعنفًا وهو بالضبط ما يريدونه.

 

وكانت قد عرضت الحلقات السابقة هروب قادة التنظيم الإرهابي من معركة الشيخ زويد بعد مشاهدة بسالة وبطولة الجيش المصري في الدفاع عن للكمائن والمدينة. 

 

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

 

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