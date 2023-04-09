الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.. الشافعي يساعد السكندري في وقف زواج هند

رسالة الإمام
رسالة الإمام

خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18 الذي يقدمه الفنان خالد النبوي ويحاكي السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ظهرت  هند “سلمى أبو ضيف” وهي تبكي بسبب أنها لم تستطع أن تهرب من المنزل لتتزوج من عمرو السكندري “رامز أمير” وفي حيرة من أمرها لأنها سوف تستجيب إلى أوامر خالها جلال الدين الذى وافق على زواجها من شقيق زوجها الراحل.

 

احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18

 

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18 أيضا، يلجأ عمرو “رامز أمير” إلى الإمام الشافعى من أجل منع زواج هند من شقيق زوجها الراحل خاصة أنها مرة على هذا الأمر من جانب خالها جلال الدين وأنها ترغب فى الزواج من عمرو ويوقف الإمام الشافعى مراسم إتمام الزواج بحجة لابد من الحصول من هند على الموافقة منها مسموعة.

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مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18

ويذاع مسلسل رسالة الإمام، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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