الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت الوصاية.. مواعيد عرض مسلسل منى زكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023.. يبحث عنها عدد كبير من عشاق دراما رمضان، ومتابعي مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي والمُذاع عبر قناة دي إم سي، ومنصة Watch it  في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

أحداث مسلسل تحت الوصاية 
 

وجذبت الحلقات السابقة من مسلسل تحت الوصاية، قطاع كبير من الجمهور، كما نالت إعجاب الكثيرين، خاصة وأن المسلسل يناقش تجربة اجتماعية منها دور المرأة في العمل والوصاية على الأبناء.
ويرغب العديد من المتابعين معرفة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023، لذلك تستعرض «الدستور» لمتابعيها مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي.
 

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

بدأ عرض حلقات مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى، من الجمعة الماضية 16 رمضان 2023.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية عبر قناة «dmc» في تمام الساعة 7.45 مساء، والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض أيضا مسلسل تحت الوصاية عبر منصة واتش آت.

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أبطال مسلسل «تحت الوصاية» 2023 بطولة منى زكى
 

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.


قصة وأحداث مسلسل تحت الوصية

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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