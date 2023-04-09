بريطانيا تتأهب لأكبر إضراب فى القطاع الصحى

يعتزم عشرات آلاف الأطباء في بريطانيا الإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع المقبل، حسب إعلام محلي.

وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، السبت، أن ثمة "قلقا بالغا" لدى السلطات الصحية من أن يكون إضراب الأطباء الأسبوع المقبل هو الأكبر من نوعه في القطاع الصحي.

وحذرت الخدمة الصحية الوطنية من احتمال تأجيل ما يصل إلى ربع مليون موعد وعملية طبية، وسط مخاوف من تعرض سلامة المرضى للخطر.

ويدخل الممرضون المبتدئون في إنجلترا إضرابًا صناعيًا بعد عطلة عيد الفصح، من الساعة 6.59 صباح 11 أبريل الجاري، حتى الساعة 6.59 صباح 15 من الشهر نفسه.

وقالت الطبيبة ليلى ماكاي، مديرة السياسات في اتحاد "إن إتش إس"، إن التأثير المتوقع سيكون أكبر بكثير من تأثير إضراب الـ3 أيام الشهر الماضي الذي أدى إلى تأجيل 175 ألف موعد وعملية طبية.

وأشارت ماكاي في تصريح لراديو "4 في بي بي سي"، إلى أن "التأثير سيكون من القوة بحيث سيؤثر هذه المرة على سلامة المريض، وهذا مبعث قلق بالغ لكل قيادي في الرعاية الصحية".

وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية عن أن الحكومة لا يزال بإمكانها تقديم "عرض موثوق به" من شأنه أن يساعد في إنهاء النزاع.

وتأتي الإضرابات احتجاجا على الأجور التي يقول المشاركون فيها إنها متدنية للغاية ويطالبون بزيادتها لتواكب مستويات التضخم المرتفعة.