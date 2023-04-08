مسلسل الكتيبة 101 .. نور النبوي يقدم مشهداً بطولياً للملازم أول أدهم الشوباشي

برع الفنان الشاب نور النبوي، خلال أحداث الملحمة الدرامية الضخمة الكتيبة 101، وتحديدا فى تجسيد شخصية الملازم أول أدهم الشوباشي قائد كمين الرفاعي، الذي قدم مشهد بطوليا حقيقيا لا يُنسى، خلال الهجوم الإرهابي المعروف بـ"معركة الشيخ زويد".

مسلسل الكتيبة 101

تمكّن الملازم أول أدهم مع رجاله وبكل شجاعة واستبسال من التصدي للهجوم الضخم لعناصر التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه "أنصار بيت المقدس"، برغم كونهم صائمين، حيث وقعت الأحداث في شهر رمضان 2015، في محاولة منهم للسيطرة على مدينة الشيخ زويد بهدف الوصول بعد ذلك إلى مدينة العريش وتحويلها إلى إمارة تابعة لدولتهم التي يدعونها، يشن التنظيم الإرهابي هجوماً على كل الكمائن الموجودة في محيط المدينتين ومن بينها كمين الرفاعي، وبرغم سقوط عدداً من الشهداء من القوات المسلحة الباسلة، إلا أن ذلك لم يمنع الملازم أول أدهم من اتخاذ قراره بالهجوم على هذه العناصر، فنراه يضع نفسه في مقدمة المواجهات ويعتلي مدرعة ويهاجم بها التكفيريين ليحصد أرواح الكثيرين منهم.



أحداث وتفاصيل مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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