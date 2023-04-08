السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء تصوير مسلسل الكتيبة 101

الكتيبة 101
الكتيبة 101

انتهى صناع مسلسل “الكتيبة 101” من تصوير مشاهد العمل، ليرفع المخرج شعار “فركش”، بالتزامن مع عرض المسلسل على قناة ON.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.

أحداث المسلسل watch it الكتيبه 101 بطولة عمرو يوسف بطولة عمرو يوسف انتهاء تصوير الكتيبة 101 شركة سينرجي فتحي عبد الوهاب محمود عبد المغني محمود ياسين جونيور مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف مسلسل الكتيبة 101 منصة watch it

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