مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. لقطات حية من تدمير الإرهابيين للشيخ زويد بعد السيطرة عليها

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكتيبة 101، سيطرت العناصر الإرهابية على مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد نجاح مخططهم في تفخيخ شوارع المدينة كلها وأطرافها، وكذلك الهجوم على كمائن الجيش، أيضًا تحرك تلك العناصر بالأسلحة في كافة أرجاء المدينة، مطلقين الرصاص في سمائها لإرهاب أهلها، وللتأكيد أنهم سيطروا عليها، وفي وسط ذلك لم تغب كاميراتهم عن توثيق تلك الأحداث لعرضها على العالم أجمع، والتأكيد أن "الشيخ زويد" أصبحت أول إمارة إسلامية لهم في سيناء، وهم في طريقهم للاستيلاء على باقي المدن.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101

خلال طلقات العناصر الإرهابية على شوارع المدينة، أمر الإرهابي "حكيم"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، أحد الأفراد أن يقوم برفع تلك الصور التي قاموا بالتقاطها خلال عملية الاستيلاء على المدينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن يكتب عليها: "اليوم الشيخ زويد وغدًا العريش"، ثم سأل عن مكان تواجد "أبو أسامة"، الذي يقوم بدوره وليد فواز، فأجابوه أنه موجود في المسجد المواجه لهم.

ونزل "حكيم" متجهًا إلى المسجد الذي يجلس فيه "أبو أسامة" مع عدد آخر من العناصر الإرهابية، وكان يحدثهم عن طعم النصر الذي يشعر به وأن الله نصرهم وتلك هي البداية لعمليات أكبر، وفي الخلفية صوت "أبو دعاء" منطلقًا في ميكروفونات العناصر الإرهابية: "تقدموا للجنة.. نصرنا الله.. قاتلوا لتصلوا إلى الحور العين.. الله أكبر".

"أبو أسامة" يعلن الشيخ زويد أول إمارة إسلامية

وعندما وصل "حكيم" إلى "أبو أسامة"، طلب منه أن يعلن في ميكروفون المسجد أن الشيخ زويد أصبحت أول إمارة إسلامية للتنظيم، قائلًا: "مفيش أحسن منك يعلن خبر سيطرتنا على الشيخ زويد"، ورغم دهشة "أبو أسامة" من وصول "حكيم" إلى الوضع الذي بات هو من يعطيه الأوامر وأنه كان السبب في انضمامه للتنظيم، إلا أنه لم يعصَ أمره، وانطلق صوته مدويًا أن المدينة أصبحت لهم، وهي السبيل لفتوحات أخرى في الأيام القادمة.

وفي المشهد الأخير لحلقة اليوم، تم عرض لقطات حية لليوم الذي استولى فيه بالفعل الإرهابيون على الشيخ زويد، والدمار الذي ألحقوه بها، وأعيرتهم النارية التي حاوطت المدينة.