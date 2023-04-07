السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. لقطات حية من تدمير الإرهابيين للشيخ زويد بعد السيطرة عليها

الكتيبة 101
الكتيبة 101

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكتيبة 101، سيطرت العناصر الإرهابية على مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد نجاح مخططهم في تفخيخ شوارع المدينة كلها وأطرافها، وكذلك الهجوم على كمائن الجيش، أيضًا تحرك تلك العناصر بالأسلحة في كافة أرجاء المدينة، مطلقين الرصاص في سمائها لإرهاب أهلها، وللتأكيد أنهم سيطروا عليها، وفي وسط ذلك لم تغب كاميراتهم عن توثيق تلك الأحداث لعرضها على العالم أجمع، والتأكيد أن "الشيخ زويد" أصبحت أول إمارة إسلامية لهم في سيناء، وهم في طريقهم للاستيلاء على باقي المدن.

txt

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16|"حكيم" يقود الهجوم الإرهابي على الشيخ زويد

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101

خلال طلقات العناصر الإرهابية على شوارع المدينة، أمر الإرهابي "حكيم"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، أحد الأفراد أن يقوم برفع تلك الصور التي قاموا بالتقاطها خلال عملية الاستيلاء على المدينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن يكتب عليها: "اليوم الشيخ زويد وغدًا العريش"، ثم سأل عن مكان تواجد "أبو أسامة"، الذي يقوم بدوره وليد فواز، فأجابوه أنه موجود في المسجد المواجه لهم.

ونزل "حكيم" متجهًا إلى المسجد الذي يجلس فيه "أبو أسامة" مع عدد آخر من العناصر الإرهابية، وكان يحدثهم عن طعم النصر الذي يشعر به وأن الله نصرهم وتلك هي البداية لعمليات أكبر، وفي الخلفية صوت "أبو دعاء" منطلقًا في ميكروفونات العناصر الإرهابية: "تقدموا للجنة.. نصرنا الله.. قاتلوا لتصلوا إلى الحور العين.. الله أكبر".

txt

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. هجوم للتكفيريين بقذائف الهاون لعزل مدينة الشيخ زويد عن سيناء

"أبو أسامة" يعلن الشيخ زويد أول إمارة إسلامية

وعندما وصل "حكيم" إلى "أبو أسامة"، طلب منه أن يعلن في ميكروفون المسجد أن الشيخ زويد أصبحت أول إمارة إسلامية للتنظيم، قائلًا: "مفيش أحسن منك يعلن خبر سيطرتنا على الشيخ زويد"، ورغم دهشة "أبو أسامة" من وصول "حكيم" إلى الوضع الذي بات هو من يعطيه الأوامر وأنه كان السبب في انضمامه للتنظيم، إلا أنه لم يعصَ أمره، وانطلق صوته مدويًا أن المدينة أصبحت لهم، وهي السبيل لفتوحات أخرى في الأيام القادمة.

وفي المشهد الأخير لحلقة اليوم، تم عرض لقطات حية لليوم الذي استولى فيه بالفعل الإرهابيون على الشيخ زويد، والدمار الذي ألحقوه بها، وأعيرتهم النارية التي حاوطت المدينة.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة السادسة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

"ضرب نار" الحلقه 16.. "الكوماندا" يعثر على "مهرة" ويهدد بقتل ابنها

“حضرة العمدة” الحلقة 16.. روبي تهاجم أحمد رزق بسبب “سامر ضرغام”

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6