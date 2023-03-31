الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. موعد بدء عرض مسلسل «حرب» لأحمد السقا وقنوات العرض

مسلسل حرب
مسلسل "حرب"

ايام قليله وينطلق عرض مسلسل «حرب»، وهو العمل الذي سيحل محل مسلسل الكتيبة 101، والذي سيكون من 20 حلقه فقط وبعدها من اليوم الـ21 من رمضان سيتم عرض مسلسل حرب للنجميين محمد فراج وأحمد السقا.

موعد بدء عرض مسلسل حرب لأحمد السقا وقنوات العرض

ويعرض مسلسل «حرب» يوم 21 رمضان عبر قناة ON، في تمام الساعة 8:45 مساء، ويعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والمرة الثانية في تمام 10 صباحًا.

كما يعرض أيضًا عبر شاشة قناة «ON Drama» الساعة 7 مساء.

وفى سياق آخر تعاقد أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان تلج أحمر من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر أن يبدأ السقا تصوير أول مشاهده في الفيلم أول مارس المقبل، في روسيا، حيث يعمل السقا حاليًا على التحضيرات الأخيرة للفيلم قبل السفر إلى موسكو لتصوير أول المشاهد.

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وينتظر أحمد السقا عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

حرب أحمد السقا محمد فراج مسلسل حرب الكتيبة 101

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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