الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

4 دقائق لـ أحمد السقا فى «الكبير أوى» تحقق مليونًا و250 ألف مشاهدة فى ساعات

أحمد السقا
أحمد السقا

تصدر الفنان أحمد السقا بين الأعلى بمؤشرات البحث على موقع «جوجل» بعد ظهوره 4 دقائق كضيف شرف، في الحلقة الثامنة من مسلسل «الكبير أوي 7» وتعرض على قناة ON.

وحقق مقطع ظهور أحمد السقا في المسلسل نسب مشاهدات كبيرة على الصفحة الرسمية لحساب الفنان أحمد مكي عبر موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» بلغت مليونا و300 ألف خلال ساعات.

يذكر أن ظهور أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي خلال رحلة الكبير أحمد مكي في العثور على زوجته مربوحة "رحمة أحمد" بعد تعرضها للخطف، وتشير التحقيقات إلى تواجدها في منطقة معينة، ويبدأ الكبير في الدخول إلى المنازل للبحث عنها، ولكنه يتفاجأ بأنه منزل أحمد السقا.

مسلسل “حرب”

ومن المنتظر أن يعرض مسلسله حرب في الثلث الأخير من الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته الفنان محمد فراج ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض حصريا على شبكة قنوات ON.

مسلسل “الكبير أوي7”

مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد السقا الفنان احمد السقا مسلسل الكبير أوي7 مشهد أحمد السقا خطف مربوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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