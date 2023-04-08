السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كواليس التجهيز لمائدة إفطار المطرية (فيديو)

مائدة إفطار المطرية
مائدة إفطار المطرية

مائدة المطرية، أكبر مائدة إفطار جماعي في مصر، نظمها أهالي المطرية، وحضرها سفراء وبلوجر وعرب وأجانب انبهروا بالمشهد والطقس المبهج.

وكشف محمد مفتاح، أحد منظمي مائدة المطرية، كواليس التحضير لها، قائلًا إن التحضير لهذا اليوم استغرق 4 أيام، وشارك الجميع في الإعداد له بدءًا من الطفل البالغ من العمر  5 سنوات حتى الشيخ صاحب الـ70 عامًا.

وأضاف "مفتاح": "كل أهل المنطقة ستات ورجالة كبيرة اشتغلوا طول الـ4 أيام، من سن 70 سنة لغاية 5 سنين، بيدهنوا الرصيف، وحرصنا على مشاركة الطفل ليشعر أنه له فضل مشارك على قدر ما يستطيع، ويكوون له علامة وبصمة في هذا اليوم".

وأردف: "معندناش قائد ومسئول، كلنا مشاركين في نجاح اليوم، كل واحد بيفهم في حاجة بيشتغل فيها، وحضر المائدة مجموعة شباب فوتغرافيين إماراتيين وسعوديين وبلوجر مغربي"، مشيرًا إلى أن "بلوجر سعودي قابل مواطنة سعودية قال لها ليه معندناش يوم زي ده".

وختم: "المجهود والتعب بيتلخص في سعادة الحاضرين في اليوم ده". 

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