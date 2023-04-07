شباب «حماة الوطن» يطلقون مبادرة «إفطار صائم» من أمام دير ومزار سيدة الانتقال فى أسيوط

أطلقت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن مبادرة «إفطار صائم»، في محافظة أسيوط، بمشاركة عدد كبير من المسلمين والأقباط.

ونشر «حماة الوطن» مقطع فيديو من فعاليات المبادرة، والتي انطلقت من أمام دير ومزار سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بدير درنكة بمسار العائلة المقدسة، بمحافظة أسيوط.

وجاءت الاحتفالية بمشاركة كبيرة من المواطنين المسلمين والأقباط، وجاء من أبرز مظاهرها رفع بعض المشاركين في المبادرة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووزع المشاركون في المبادرة مياهاً وعصيراً وفوانيس على الصائمين قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.