كولر يراقب بيراميدز عن طريق 5 مباريات قبل نهائي كأس مصر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين علي هامش المران المسائي اليوم علي ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويرغب كولر خلال الجلسة في عرض تقرير مفصل عن فريق بيراميدز في آخر 5 مباريات سواء في الدوري أو الكونفدرالية أمام فيوتشر والجيش الملكي والمقاولون العرب والزمالك وإنبي للوقوف على مواطن القوة والضعف للمنافس بعد تجهيز التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو تقريره عن بيراميدز.

وكشف مصدر مسؤول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول حقيقة انقلاب السويسري مارسيل كولر على الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود متولي لاعبا الفريق بعد استبعادهما من مواجهتي الأهلي أمام الهلال السوداني والمحلة.

وأكد المصدر أن طاهر محمد طاهر تم استبعاده للإصابة في الركبة ورفض طبيب الأهلي المجازفة في عودته خوفا من تعرضه لإصابة طويلة.

وأضاف أن استمرار غياب محمود متولي لمنحه مزيد من الراحة بسبب عودته من إصابة قوية في العضلة الخلفية .

وأشار المصدر إلى كولر اعطي الضوء الأخضر للجهاز الطبي لتجهيز اللاعبان للمشاركة في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها يوم 10 إبريل الجاري.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد إن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مميز أمام غزل المحلة وحققوا فوزًا كبيرًا، رغم الأجواء التي تحدث بعد فوز كبير مثل الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص وكان يمكن أن يفوز بنتيجة أكبر، وأنه سعيد بالأداء والنتيجة والخروج من المباراة بدون إصابات، ليتمكن من مواصلة المشوار في المباريات المقبلة.

وأوضح: «علي معلول لاعب مميز ويشبه الآلات المميزة ذات الطراز القديم التي تعمل بكفاءة دائمًا وتقدم نفس الجودة، ومشاركته لا غنى عنها، وأمامه الكثير من الوقت للحصول على الاستشفاء اللازم قبل المباراة القادمة».

وأضاف أن الجهاز الفني سوف يشاهد المباريات الماضية ويعيد تقييم الأمور استعدادًا لنهائي الكأس أمام بيراميدز، وسوف يكون هناك تركيز شديد، وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين قبل هذه المواجهة.