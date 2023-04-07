أول فيديو لغارات الجيش الإسرائيلى على جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أن قواته شنت غارات في لبنان، إثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا".

وبحسب "فرانس برس"، دوت ثلاثة انفجارات على الأقل فجر الجمعة في منطقة صور في الجنوب اللبناني، بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وأورد الجيش في تقرير أن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جارٍ".