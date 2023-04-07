باحث سياسى: حزب الله ليس من صالحه إشعال حرب مع إسرائيل الآن

قال وجدي العريضي الباحث السياسي، إن القصف الصاروخي من لبنان على إسرائيل غير مفاجئ، باعتبار لبنان في صراع دائم، نظرًا لوجود قوى عسكرية غير شرعية على الحدود اللبنانية، سواء من حزب الله أو من إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه يبدو أن هناك جهات متضررة من التقارب العربي الإيراني، والتقارب العربي العربي، هذه الجهات تحاول إشعال الحرب حتى تؤثر على خطوات السلام الواسعة في المنطقة.

وتساءل: “كيف يطلق نحو 50 صاروخا من لبنان على إسرائيل دون أن يعرف حزب الله بوجودها أو يكشف مكان إطلاقها، وفي الوقت نفسه لا يريد حزب الله الآن الدخول في أي حروب بسبب الظروف التي يعيشها لبنان”.

ولفت إلى أن هناك تدخلات من الجيش اللبناني ومن قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب اللبناني "يونيفيل"، لضبط الحدود، فقوات الأمم المتحدة مهمتها رفع التقارير للأمم المتحدة، وتقوم الأمم المتحدة باتصالات بين الجانبين لضبط الوضع، لكنها قوات محدودة.

وكشف أن أحد المسؤولين اللبنانيين أخبره قبل أيام باحتمال وجود تصعيد في الجنوب اللبناني للتشويش على الاتفاق السعودي الإيراني، فهذا التقارب نابع من دور كل دولة على الساحة السياسية الإقليمية والعالمية، فإيران يمكنها السيطرة على حزب الله، لكن هناك منظمات كثيرة منتشرة في المخيمات بالجنوب.