مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15| "حكيم" يطمح في تولي قيادة الجناح العسكري للتنظيم

رصدت الحلقة 15 من مسلسل “الكتيبة 101”، طموح "وحيد" فتحي عبدالوهاب، في تولي قيادة التنظيم العسكري للتنظيم الإرهابي.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وسأل حكيم "أبو أسامة"، عن نية "أبو دعاء" حول المرشح لتولي منصب قائد الجناج العسكري بعد مقتل "أبو البراء" خلال مداهمة قوات الجيش لمكان اختبائه، ليطمئنه “أبو أسامة” على مستقبله بين قيادات التنظيم.

زوجة حكيم: أثق بقدراتك

وعاد “حكيم” إلى زوجته وخيرها بين العودة للقاهرة والبقاء في العريش، فأخبرته أنها ستظل معه، وأنها على علم بما يفعله جيدًا، وذلك بعدما أخبرها سابقًا أن يخطط لأن يصبح أهم شخص في مدينته، وأن نظرة الثقة التي كان يتحدث بها معها هي ما تجعلها فخورة به دائمًا وستسانده في كل خطواته مهما كلف الأمر.

“أبو دعاء” يكلف “حكيم” بقيادة الغزوة القادمة

وظهر "حكيم" في مشهد آخر وقد تسلل إلى "أبو دعاء"، ليتحدث معه عن أحوال التنظيم بعد مقتل "أبو البراء"، فأخبره أنه لم يحزن لمقتله، ووصفه بـ"الغبي"، لكنه في الوقت الحالي يخطط لـ"غزوات" كبيرة، وطلب منه أن يكون قائدها المسئول عن كافة الترتيبات العسكرية والسلاح والذخيرة المستخدمة، وعندما أخبره "حكيم" أنه يجب إطلاع "أبو أسامة" على هذا القرار، رد عليه "أبو دعاء" بأن يظل هذا الموضوع طي الكتمان إلى أن يتم الاتفاق على كل شئ ثم إخبار "أبو أسامة" قبل الموعد بوقت قليل.

ويذكر أنه في الحلقة السابقة، ظهر "حكيم داعش" أو الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، مع مجموعة من العناصر التكفيرية لتنفيذ خطة قطع الطريق على الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة، واصطفت العناصر الإرهابية أمامه، وأخبرهم أنه يحب رجاله الذين يتعاونون معه دون أن يسألوا عن التفاصيل، وطلب منهم إنشاء كمائن موازية لكمائن الجيش والشرطة على الطرق، مع التقاط الصور لتلك الكمائن لإثارة الذعر في قلوب الأهالي وإقناعهم بسيطرة عناصر التنظيم على المدينة، وكانت تلك أولى العمليات العسكرية التي يقودها.