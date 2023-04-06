الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الكتيبة 101" الحلقة 15.. حلم يراود الضابط النور وهو يقاتل رفقة الضابط خالد

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

تواصلت الأحداث المثيرة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، حيث ظهر الضابط نور ويجسد شخصيته عمرو يوسف وهو يحلم  بتواجده مع ضابط المخابرات المقدم خالد ويجسد دوره آسر ياسين وههما يحاربان بمنتهى الفدائية ويدعمان بعضها في أحد المداهمات الإرهابية شديدة الخطورة.

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جاء ذلك الحلم في توقيت معاصر لاجتماع العناصر الإرهابية أثناء تخطيطها لهجوم كبير لم يحدث من قبل لمهاجمة الجيش في أماكن مختلفة ومتنوعة وستكون بداية مرحلة جديدة في مصر وسيناء، وإعلان مدينة الشيخ زويد يوم 14 رمضان أول إمارة داعشية في سيناء.

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e  في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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