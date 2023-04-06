مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. نائب مفتي التنظيم يكشف تفاصيل وأسرار التكفيريين

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 حدثت أحداث مهمة، حيث ظهر عوض نائب مفتي التنظيم داخل غرفة التحقيقات مع ضابط المخابرات المقدم خالد آسر ياسين، وقال: “أنا ما قتلتش حد”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وقال: “أنا كنت نائب المفتي أبو حمزة وقابلت أبو أسامة وأبو دعاء وأبو البراء، وأبو حمزة مالوش تليفونات ومحدش يعرف مكانه من قيادات التنظيم”.

وقال عوض في اعترافاته: “إنه التقى أبو دعاء أمير التنظيم وهو غير متدين ولا يفقه في الإسلام ولا يستخدم أي أجهزة اتصالات، وشكاك لأكثر درجة ويغير مكانه أكثر من مرة”.

وشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 اليوم أحداثا مثيرة حيث شيع أهالي مركز ابوحماد جثمان المجند بركات استشهد في مداهمة مزرعة التكفيري ابوالبراء، حيث حمل جثمانه زملائه في مشهد جنائزي مهيب، وسط حزن والدته.

قالت والدة الشهيد لزميله: “ابني قلبي كان حاسس إنه هيكون شهيد”.

وسألت أم الزميل وائل وقالت له ابني لما مات كان بيقاتل وهو ماسك سلاحه كان وجهه لهم وبيحاربهم وبيحمي زمايله وموت منهم كتير.

قالت الأم لزميله وائل: “ابني كان الكل بيحبه وما يغلاش على اللي خلقه”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءًا والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجيته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.