الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101.. هل ستكتشف القوات المسلحة علاقة "وحيد" بقتل عمه؟

ينتظر عدد من المشاهدين عرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101، خاصة بعد تصاعد أحداثها في الحلقات السابقة.

وكشفت الحلقة الـ14 من مسلسل "الكتيبة 101" التي عرضت أمس الأربعاء، عن مداهمة القوات المسلحة لبؤر التنظيم الإرهابي بشمال سيناء، والتي استطاعت بالفعل القضاء على أحد أهم قيادات التنظيم وهو أبو البراء، وبصحبته 30 فردًا مما مثل ضربة قوية للتنظيم، وينتظر في حلقة اليوم رد فعل الإرهابيين على هذه العمليات.

كما عرضت الحلقة شك الضابط خالد في علاقة "وحيد" بمقتل عمه الشيخ "سالم"، وذلك بعد أن رأى خاتم الزعامة الذي كان يرتديه "الشيخ" في يد "وحيد"، وهوالأمر الذي سيكشف في الحلقات المقبلة.

وتطرقت الحلقة كذلك إلى شك الضابط خالد والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين في المؤهل الحقيقي للدكتور "وحيد" من الأساس ومن كونه طبيبًا كما يدعي أم لا، وهو ما جعل القوات المسلحة تتقصى المعلومات حول هذا الأمر للتأكد من صحته أم عدمه، وهو أيضًا ما تتنظره الحلقات لكشفه.

كشفت كذلك الحلقة 14من مسلسل الكتيبة 101 عن الأساليب الثعبانية التي يقوم بها "وحيد" لخداع الجيش المصري، وذلك بعمل كمين له من خلال تزاهره بمساعدتهم بالإدلاء بمعلومات عن الإرهابيين ومكانهم وهو يضللهم.

وتعرض مسلسل الكتسية 101 بطلات هذهالكتيبة، كما تعرض بالفيديو و الصور الواقعية في كل حلقة الشهداء الذين وقعوا من أفرادها في مواجهتهم العناصر التكفيرية وأثناء دفاعهم عن الوطن.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين مع كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهم الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.