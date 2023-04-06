الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101.. مجند يفدي طفلة قبل أن يرتقي شهيدًا

تعرض اليوم الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON، وشهدت أحداثها تطورات سريعة، ما تسببب في زيادة البحث عن موعد عرضها.

وعرضت حلقة أمس الأربعاء، من مسلسل الكتيبة موقف إنساني لأحد المجندين أثناء مداهمة الجيش المصري لمزرعة يتواجد بها التكفريون، عندما أخبأ طفلة من طلقات الرصاصات، لتصيبه هو الرصاصات وتتسبب له في إصابات بالغة نتج عنها استشهاده.

وجاءت حلقة أمس من مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14 لتعرض مداهمة القوات المسلحة لبؤر التنظيم الإرهابي بشمال سيناء، ونجاحها بالفعل في القضاء على أحد أهم قيادات التنظيم وهو أبو البراء، وبصحبته 30 فردًا.

وعرضت الحلقة كذلك بداية معرفة القوات المصريةو بعلاقة "وحيد" بمقتل عمه "الشيخ سالم"، وذلك عندما رأى الضابط خالد "آسر يوسف" خاتم الزعامه "وهو خاتم الشيخ سالم" في أصبع "وحيد".

بل ووصل شك القوات المصرية في مؤهل الدكتور وحيد وعما إذا كان طبيبًا كما يدعي أم لا، وهو ما جعل القوات المصرية تتقصى المعلومات حول هذا الأمر للتأكد من صحته أم عدمه، وهو أيضًا ما تتنظره الحلقات لكشفه.

ويجسد دور الدكتور وحيد في المسلسل الفنان فتحي عبد الوهاب، وانضم للجماعة التكفيرية وأصبحت كنيته "حكيم"، وذلك بعد تنفيذه طلبها منه بقتل الشيخ سالم والتخلص منه.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عدد من الفنانين مع كل من الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهم الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولاتها الحقيقية، كما يعرض المسلسل بالفيديو و الصور الواقعية في كل حلقة الشهداء الذين وقعوا من أفرادها في مواجهتهم العناصر التكفيرية، وأثناء دفاعهم عن الوطن.