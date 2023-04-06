مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. الضابط إسلام يظهر بأطراف صناعية ويخطط ليكون بطل العالم في التجديف

ظهر الضابط إسلام يتحرك بأطراف صناعية في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، وهو يتحرك بها عقب أن وصلت له تلك الأطراف الصناعية كهدية له من زميله الرائد نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15



وقال الضابط إسلام الذي ظهر بصحبة نور داخل أحد نوادي التجديف إنه يهوى هذه الرياضة.

وأخبر نور أنه دخل إلى بطولة الجمهورية للتجديف وحصل على مركز خامس وقال له إنه أحب هذه الرياضة جدًا ويخطط لبطولة العالم.

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 أحداث مهمة، حيث ظهر قائد أحد الأكمنة مع مجندي الكمين في مشهد ليلي في انتظار تعيين الخاص بالكتيبة.

وتقابل قائد الكمين مع ضابط زميل له وقال له خد بالك التكفيريين لا يفرق معهم رمضان أو غيره، فرد الضابط متقلقش احنا جاهزين ليهم في اي وقت.

في الكتيبة 101 الحلقة 15 ظهر عوض نائب مفتي التنظيم داخل غرفة التحقيقات مع ضابط المخابرات المقدم خالد آسر ياسين، وقال أنا مقتلتش حد.

وقال أنا كنت نائب المفتي أبو حمزة وقابلت أبو أسامة وأبو دعاء وأبو البراء، وقال أبوحمزة ملهوش تليفونات ومحدش يعرف مكانه من قيادات التنظيم.

وقال عوض في اعترافاته أنه التقى أبو دعاء أمير التنظيم وهو غير متدين ولا يفقه فى الإسلام ولا يستخدم أي أجهزة اتصالات، وشكاك لأكثر درجة ويغير مكانه أكثر من مرة.

وشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 اليوم أحداثاً مثيرة حيث شيع أهالي مركز أبو حماد جثمان المجند بركات استشهد في مداهمة مزرعة التكفيري أبو البراء، حيث حمل جثمانه زملائه في مشهد جنائزي مهيب، وسط حزن والدته.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءًا والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.