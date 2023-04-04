الحلقة 13 من «الكتيبة 101»| «حكيم داعش» يقود خطة إرهاب أهالي سيناء

بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل "الكتيبة 101"، بدخول خطة التنظيم الإرهابي للضغط على أهالي سيناء، حيز التنفيذ.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

وقاد “حكيم داعش” فتحي عبدالوهاب، مجموعة من العناصر التكفيرية لتنفيذ خطة قطع الطريق على الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة، واصطفت العناصر الإرهابية أمامه، وأخبرهم أنه يحب رجاله الذين يتعاونون معه دون أن يسألوا عن التفاصيل.

وتابع: "بحب رجالتي لأنهم ما بيسألوش وبينفذوا.. وبيكسبوا زيي"، وأعطاهم الإشارة لقطع الطرق بين العريش والشيخ زويد.

وطلب “حكيم داعش” من رجاله إنشاء كمائن موازية لكمائن الجيش والشرطة على الطرق، مع التقاط الصور لتلك الكمائن لإثارة الذعر في قلوب الأهالي وإقناعهم بسيطرة عناصر التنظيم على المدينة.

وفي الحلقة السابقة، اقترح "حكيم داعش" على قيادات التنظيم مخططًا لإثارة الذعر في قلوب أهالي سيناء، وقال: "محتاجين عمل فعلي على الأرض، ممكن عن طريق قطع الطرق التي يمر عليها الموظفون للذهاب إلى عملهم التابع للدولة".

وتابع: “أيضًا تفجير منازل المتعاونين مع قوات الجيش، واستخدام الأهالي كدروع بشرية لهم أثناء هجماتهم على الجيش، وإعدام الكل أو الجزء منهم، كرسالة ردع لكل من يتعاون مع غيرهم”.