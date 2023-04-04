الحلقة 12 «الكتيبة 101».. الإرهابي أبو براء: «الدكتور وحيد سيتسبب في هلاك التنظيم»

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101 كاشفة شعور الإرهابي أبو براء بالحقد والغيرة من الطبيب وحيد بعد انضمام الأخير للجماعة.

وظهر ذلك من خلال حوار أبو براء مع أبو أسامة التكفيري، وقول الأخير إن وحيد سيعمل بعيدًا عنه وليس لعمله الجديد علاقة بعمل أبو براء أي لا يهدده فيه فلا داعي للضيق من وجوده، إلا أن أبو براء رد قائلًا: "أشعر بالغدر".

وبابتسامة خبيثة أخبر أبو أسامة أبو البراء أن مساعده "عيد" هو من أخبر الجيش، ورغم ذلك لم يخبروا أبو براء أو يقتلوه لما فعله مساعده.

ثم قال أبو براء أنه متأكد بأن هذا الطبيب وحيد هو من سيتسبب للتنظيم بالكامل في الذهاب إلى الجحيم.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، العمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة on e في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".