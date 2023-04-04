الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12| إصدار فتوى بقتل السيناوية.. والقبض على التكفيرى «أبوعلى المهاجر»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكتيبة 101، أحداثًا مثيرة اليوم، ففي البداية ظهر الضابط "هارون" الذي يقوم بدوره محمود عبدالمغني، وقد ساد الهدوء مكان خدمته، وتدخل عليه سيدة سيناوية يعمل زوجها مع العناصر الإرهابية وتطلب منه المياه لأنها مقطوعة عنها، فأخبرها بأن العناصر الإرهابية التي يعمل معها زوجها هم السبب في قطعها عن الجميع، لكنه أعطاها المياه المتبقية له حتى لا تموت من العطش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

بعدها يظهر الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، وقد اختار الضابط "إبراهيم"، الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، مكان الضابط "إسلام" بعد تعرضه لإصابة أدت لبتر قدميه، الذي يقوم بدوره إسلام جمال، ليكون ضمن مجموعة العمل الخاص للعمل في شمال سيناء، حيث اختاره "خالد" لكفاءته لا لأنه صديق لأحد كما ادعى الضابط "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف.

ثم جاء المشهد الأول الذي يجمع بين "أبودعاء"، والطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، وخلال تلك الجلسة تم الاتفاق على إصدار فتوى بتكفير وقتل كل من يتعاون مع أفراد الجيش والشرطة، حتى لو كانت سيدة أو طفلا، وسيتم قطع الطرق على العاملين في الدولة، وإعدام المتعاونين بالحرق أحياء.

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مسلسل الكتيبة 101 من الحلقة 12| قادة التنظيم يصدرون فتوى بإعدام أهالي سيناء

وجاء بعده مشهد السيدة "مها"، التي تقوم بدورها وفاء عامر، وقد ظهر على باب منزلها أحد المتعاونين مع العناصر الإرهابية، يطلب منها إيصاله بأحد أفراد الجيش، لكنها أخبرته أن الأفضل تسليم نفسه لهم في أحد الأكمنة المنتشرة في سيناء، وأخبرته أنه كان يعمل بتجارة المخدرات ثم انضم للإرهابيين فلا أمان له.

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«الكتيبة 101» الحلقة 12.. من هي السيناوية مها أبوقريع شهيدة الواجب الوطني؟

وبعدها ظهر مشهد اغتيال السيدة "مها" على مرأى ومسمع من عدد من العناصر الإرهابية، باعتبارها موالية لجيش "الطاغوت"، كما يطلقون على أفراد الجيش، وهي بذلك كافرة ومرتدة وسيتم قتلها رميًا بالرصاص لتكون عبرة لغيرها، وقبل نطقها للنصف الثاني من الشهادة كانت دمائها متناثرة حولها، ليخلد اسمها في التاريخ مع الشهداء.

وظهر مشهد مداهمة جديدة من أفراد الجيش لاصطياد التكفيري "أبوعلي المهاجر"، المتخصص في صناعة العبوات الناسفة، وبخطوات هادئة، تقدموا محاصرين المكان كله، وتم القبض على "أبوعلي المهاجر" أثناء تحضيره لعدد من العبوات الناسفة، وقتل عدد آخر من العناصر التكفيرية، بعد أن تنكر الضباط في زي عمال بناء.

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