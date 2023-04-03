مسلسل الكتيبة 101 من الحلقة 12| قادة التنظيم يصدرون فتوى بإعدام أهالي سيناء

عرضت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكتيبة 101، مشهد يجمع قادة التنظيم الإرهابي "أبو دعاء" و"أبو أسامة" وأبو حمزة"، يرافقهم الطبيب "وحيد"، الذي أطلقوا عليه "حكيم"، وفي البداية رفض "أبو دعاء" السلام على "حكيم"، لرفضه في البداية ضمه للتنظيم، إلا أن "أبو أسامة" تدارك الموقف سريعًا، وبدأوا في الحديث عن الخسائر التي لحقت بالتنظيم، من عتاد ورجال وأماكن، بعد المواجهات المتبادلة مع قوات الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

واقترح "أبو دعاء" على الجالسين معه أن تزيد وتيرة العمليات المسلحة ضد الجيش ومن يعاونه من الأهالي في سيناء، مشيرًا إلى أنه يجب تصدير هذا الأمر في الإعلام الخاص بالتنظيم، وأن التنظيم سيقوم بعمليات ضد قوات الجيش والأهالي المتعاونين مع الجيش من الأهالي، حتى لو كانت سيدة أو طفل.

وانطلق "أبو حمزة" باقتراح تصدير فتوى بإعدام المتعاونين مع الجيش بشكل رسمي، وتكفير أي شخص سواء سيدة أو طفل يتعاون مع أي قوات خاصة بالجيش أو الشرطة، وأيضًا تكفير أفراد الجيش أنفسهم.

وهنا يقاطع الطبيب "وحيد" حديثهم أنه يرى أنه على التنظيم أن يكون هذا الكلام فعليًا لا فقط الإعلان عنه، بقوله: "التنظيم عن طريق عمل فعلي على الأرض"، ممكن عن طريق قطع الطرق التي يمر عليها الموظفون للذهاب إلى عملهم التابع للدولة، التي وصفوها بالكافرة، أيضًا تفجير منازل المتعاونين مع قوات الجيش، واستخدام الأهالي كدروع بشرية لهم أثناء هجماتهم على الجيش، وإعدام الكل أو الجزء منهم، كرسالة ردع لكل من يتعاون مع غيرهم، إلا أن الطبيب "وحيد" لهول الموقف عليه واستهزائهم بكلامه في البداية أصابته بعض اللعثمة في الكلام، إلا أن أفكاره سرعان ما لاقت استحسانهم، خاصة وأنه اقترح أن تكون طريقة الإعدام من خلال حرق المرتدين، كما أطلقوا عليهم، أحياء، ليكونوا عبرة لغيرهم.

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وأجاب "أبو دعاء" على كلماته بالموافقة، واستحسن اقتراحاته، وقال: "الناس اللي لازم تسأل عن اللي بيحصل عشان نعلن لهم ايه الفتوى بتاعتنا في اللي بنعمله".

يذكر أن الطبيب "وحيد" انضم للتنظيم الإرهابي في الحلقة السابقة بعدما ذبح عمه "موسى"، الذي قام بدوره خالد الصاوي، وبذلك برهن عن جدارته بانضمامه إليهم.