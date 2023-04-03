مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. تفاصيل ظهور حكيم داعش في شمال سيناء

ينطلق بعد ساعات مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، والذي يشهد أحداثا مثيرة في حلقته اليوم الإثنين، حيث يتم تجهيز القيادة التكفيرية الجديدة بشمال سيناء المكنى "حكيم" حيث اتفق أبوأسامه القيادي الداعشي على مكافأة الدكتور وحيد على ما فعله بقتله عمه الشيخ موسى الدلح وفقا للاتفاق بينهما.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

وتشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة بدء عمليات تجهيز المكني حكيم كأحد قيادات داعش الجديدة وقد تم نقل الدكتور وحيد زعيم التهريب الذي سماه أبوأسامة "حكيم" ليكون اسمه الجديد عقب التحاقة بداعش، وإقناعه بأنه لن يكون عضوا عاديا ولا بد أن يكون قيادة عليا في تنظيم داعش الإرهابي تقديرا لمجهوده فيما فعله وقتله عمه الشيخ موسى الدلح.

الدكتور وحيد يجسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب وهي ابن شقيق الشيخ موسى الدلح، ولكن خان قبيلته ووطنه، وقام بقتل الشيخ موسى الدلح الرجل الوطني، بعد اكتشاف أمره في العمل بالتهريب والزواج سرا وأيضا التعاون مع العناصر التكفيرية ضد الدولة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءًا والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

أحداث الكتيبة 101 الحلقات السابقة

وقبل انطلاق عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، فقد شهدت الحلقة الماضية تشييع جثمان الشيخ موسى الدلح ونجله عقب استشهادهما على يد أبناء عمومتهما الخونة الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب" زعيم التهريب بشمال سيناء ونجل عمه الثاني كمال، ذبحا ورميا بالرصاص،بحضور عواقل وشيوخ شمال سيناء، وقد كثف رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 جهودهم لكشف هوية منفذي حادث استشهاد الشيخ موسى الدلح "خالد الصاوي" ونجله اللذان قتلا على يد أبناء عمومتها الدكتور وحيد زعيم المهربين ويجسد دوره فتحي عبد الوهاب وشريكه كمال وذلك عن طريق الخنق والرمي بالرصاص.

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجيته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لتعدة مرات منذ عرضه.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.