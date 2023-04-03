ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. ومواعيد العرض

يتابع عشاق الدراما الرمضانية ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 عبر المنصات الإلكترونية لمعرفة تطور الأحداث خلال الحلقات السابقة حيث يعد المسلسل من منوعة المسلسلات الوطنية التي يستمتع بمشاهدتها الملايين خاصة عقب نجاح الثلاث أجزاء من مسلسل الاختيار خلال المواسم الرمضانية السابقة.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

تناولت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الفنان عمرو يوسف الكتيبة 101 عزاء الشيخ موسى والذي جسد دوره الفنان خالد الصاوي أحد شيوخ قبائل سيناء الذي قتل على يد ابن شقيقه الدكتور وحيد والذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب وقدم واجب العزاء لنجله عدد كبير من قيادات القوات المسلحة على رأسهم الرائد خالد محمد دبور ضابط المخابرات الحربية وتم تكريم اسم والده لمساعدة وطنه والقوات المسلحة في التصدي العمليات الإرهابية.

فيما تناولت الحلقة أيضا بث تنظيم داعش الإرهابي فيديو عبر منصة اليوتيوب يظهر عملية ذبح 21 قبطيًا على أحد السواحل الليبية حيث قام قوات الجيش المصري بعملية بقيادة رائد نور صلاح العزب والذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف لتطهير سيناء واستهدفت أحد الكتائب الإرهابية أثناء مرورهم بأحد طرق سيناء و قضوا على كافة العناصر التكفيرية.

وفي نهاية الحلقة ذهب الدكتور وحيد القيادي الإرهابي ابو أسامة والذي يجسد وليد فواز الذي ضمه إلى قيادات الجماعة كمكافأة له عن قتل عمه الشيخ موسى ولكن عقب أن يخضع لتدريب بدني يؤهله لذلك.



مواعيد عرض مسلسل عمرو يوسف الكتيبة 101 عبر شاشة ON

تعرض مجموعة قنوات ON المسلسل الرمضاني الكتيبة 101 بشكل حصري خلال الموسم الحالي 2023/1444 في مواعيد تتناسب مع كافة مشاهدي الدراما الرمضانية حيث يعرض على شاشة قناة ON في العرض الأول في تمام الساعة 8:45 مساءا ويعاد مرتين الأولى الساعة 3 صباحا والثانية الساعة 10 صباح اليوم التالي.

فيما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama خلال العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءا وتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 4:45 فجرا ويعاد للمرة الثانية الساعة 12:15 ظهرا ويعاد للمرة الثالثة الساعة 4:45 عصرا ويعرض على منصة Watch It الرقمية الساعة 9:00 مساءا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 وأبطال العمل الفني محور تساؤلات للكثيرين من جمهور الدراما الرمضانية حيث يشارك في المسلسل عمرو يوسف و آسر ياسين و خالد الصاوي و فتحي عبد الوهاب و أحمد صلاح حسني و وليد فواز و وفاء عامر المسلسل من إخراج محمد سلامة.

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