الحلقة 11 من مسلسل الكتيبة.. بيان الرئيس بعد مذبحة المصريين فى ليبيا (فيديو)

عرضت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101 حادثة قتل التنظيم الارهابي داعش 21 من المصريين الأقباط في ليبيا والتي حدثت عام 2015.

الحلقة استرجعت هذا الحدث، كما استرجعت الرد القوي والفوري الذي قام به الجيش المصري ثأرًا لأبناء الوطن، والذي تم من خلال التدخل بالطيران الحربي فى عمق ليبيا وتوجيه ضربات قوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش المسئول عن العملية الإرهابية.

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إذ خرج بيان القوات المسلحة المصرية تلا تلك العملية بساعات قليلة ليؤكد أن "القوات المسلحة قامت فجر اليوم الاثنين الموافق 16 /2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضى الليبية".

وتابع “ الضربة حققت أهدافها بدقة” وأكد " الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ .. وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درعا يحمى ويصون أمن البلاد وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف".

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب هذه العملية الإرهابية، أن مصر تحتفظ بحق الرد للقصاص من هؤلاء القتلة.

وأضاف السيسي في كلمة أذاعها التليفزيون حينها أنه دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد بشكل دائم لبحث الرد على الحادث وإجراءاته.

وجاءت غارات الجيش المصري على بعد ساعات من نشر داعش متشددة مقطع فيديو لإعدام 21 قبطيا ذبحا في ليبيا.



كما نقل التلفزيون المصري عن صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية بطبرق قوله "الضربات الجوية المصرية أسفرت عن مقتل أربعين من تنظيم داعش" مضيفًا أن "الضربات الجوية تمت بناء على طلب من ليبيا".



ويذكر أن حادثة قتل تنظيم داعش للمصريين في ليبيا يعود إلى عام 2015، وقد قام التنظيم بذبح 21 مصري قبطي أمام الكاميرات وقاموا بنشر هذا الفيديو على وسائل التواصل، تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب".

و ظهر الفيديو على إحدى السواحل يشار إليها على إنها في ليبيا، كما أظهرت الصور معاملة مهينة من عناصر داعش للأسرى، إذ ساقاهم التنظيم واحداً واحداً، كما أظهرت إحدى الصور عقب ذلك تلطخ مياه البحر بلون الدم.



و الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101 كشفت كذلك عن دخول الطبيب وحيد الفعلي في الجماعة التكفيرية وهذا بعد تنفيذه عملية قتل عمه وابنه ضمانًا لإثبات ولاؤه للجماعة مثلما اشترط عليه من قبل التكفيري أبو أسامة.



كما كشفت عن اختيار أبو أسامة اسم" حكيم" للطبيب وحيد ليكون كنية له في الجماعة لكي يكون اسمًا مميزًا.



‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.