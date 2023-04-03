آسر ياسين وعمرو يوسف| موعد إذاعة الحلقة الـ 12 من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

عمليات بحث متكررة من الجمهور عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101، والذي يذاع على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مسلسل الكتيبة 101

وحقق المسلسل نجاح كبير وردود أفعال قوية ومتابعة من المشاهدين منذ اللحظات الأولى من عرضه، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية والتي تتضمن عدد متنوع من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، وهي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

إذ تعرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، وبعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساءًا تعاد الحلقة الـ 11 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، و الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

ومن المتوقع أن تضم الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101 مجموعة من الأحداث المشوقة، إذ يتابع المشاهدون رحلة الكتيبة 101، لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء خلال فترة صعبة.