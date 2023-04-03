بينها «الصفارة» و«الكتيبة 101».. «دراما المتحدة» تسيطر على الترند

احتلت "دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" مؤشرات البحث الأشهر عالميًا "جوجل" والمنصات الإلكترونية المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب إذاعة الحلقة الحادية عشر من 4 مسلسلات ما بين دراما الكوميدي والتراجيدي، ونالت استحسان الجمهور.



ونبرز في الأسطر التالية أبرز هذه المسلسلات:

مسلسل الصفارة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الصفارة" لـ أحمد أمين العديد من الأحداث المشوقة، حيث وجد "شفيق" نفسه مقيدًا في السرير بعد شجاره في حفل الشركة الذي عاد إليه في الحلقة الماضية من خلال الصفارة.

ويقول الطبيب المعالج له إنه يعيش حالة من الوهم ولا يصدق قصة الصفارة، ويخبره بأنه في حالة عصبية مما تعرض له من ضغوطات في العمل، وترك حبيبته له، ليبقى لغز الصفارة غير معروف، سواء هي تنقله عبر الزمن أم هذه مجرد تهيؤات.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغنى، ولاء قداح، العمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.

الكتيبة 101

وشهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 قتل فتحى عبدالوهاب "الدكتور وحيد" لعمه "الشيخ موسى" خالد الصاوى، وذلك على خلفية انتقامه منه أولًا بسبب طرده من سيناء، على إثر عمله فى التهريب وزواجه سرًا، بالإضافة إلى اتفاقه مع التكفيريين وتنفيذ شرطهم بقتله على أن ينضم إليهم.

وهو ما نجح فيه من خلال خطة بصحبة كمال "أحمد كشك" حينما اعترضا طريق الصاوى ونجله فى السيارة، ثم أطلقا عليه الرصاص، وبعدها أخرجه من العربية وخنقه، كما لم يكتفيا بذلك وإنما قتلا نجله أيضًا الذى كان بصحبته وقتها.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، العمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة بتقرب "أمجد" مراد مكرم من "دينا" بسنت شوقي، بعد أزمته الأخيرة مع "بثينة" مي عمر.

وطلب "أمجد" مقابلة "دينا"، وأخبرته بأن يأتي إلى منزلها، وبعد جلوسهما بعض الوقت طلب منها أن يذهبا إلى أحد أماكن السهر ورقصا سويًا، فيما تحدثت معه بخصوص قيامه بكتابة الفيلا باسم "بثينة" وأنه يجب عليه أن يستعيدها مرة أخرى.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

ضرب نار

خلال أحداث الحلقة حاولت "مهرة"، والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إجهاض نفسها والتخلص من الجنين الذي يربطها بـ"جابر" أحمد العوضي، بمساعدة صديقتها "سحر" مها نصار، لكنها تفشل في ذلك.

وتحاول "سحر" التحدث مع "مُهرة" وإقناعها بأن "جابر" هو السبب في كل شيء وكان عليها أن تتركه من البداية ولا تتزوج منه، لكن ترفض "مهرة" الاستماع لها وتطلب منها أن تتركها وحدها.

مسلسل "ضرب نار" من بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ماجد المصري، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

