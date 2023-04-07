موعد السحور بعد انتهاء النصف الأول من شهر رمضان 2023

انقسم شهر رمضان المبارك للعام 2023 اليوم الخميس، ذلك الشهر الذي ينتظره الأمة الإسلامية كل عام للتعبد والدعاء والصيام في الشهر الكريم، وبالتزامن مع مجيء اليوم 16 من شهر رمضان ازداد البحث من قبل المواطنين عن موعد السحور في هذا اليوم.

وفي السادس عشر من شهر رمضان المبارك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد السحور في السادس عشر من شهر رمضان الكريم:

موعد السحور يوم 16 من شهر رمضان:

موعد السحور في السادس عشر من أيام شهر رمضان 2023

يتم السحور فى تمام الساعة 01:50

موعد الإمساك في سادس أيام شهر رمضان 2023

يتم الإمساك تمام الساعة 03:50

موعد أذان الفجر سادس أيام شهر رمضان 2023

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 04:10

عدد ساعات الصيام في أيان شهر رمضان 2023 ببداية الشهر وحتى النهاية:

1 رمضان: 13 ساعة و59 دقيقة.

2 رمضان: 14 ساعة و2 دقيقة.

3 رمضان: 14 ساعة و3 دقائق.

4 رمضان: 14 ساعة و5 دقائق

5 رمضان: 14 ساعة و7 دقائق

6 رمضان: 14 ساعة و9 دقائق

7 رمضان: 14 ساعة و11 دقيقة.

8 رمضان: 14 ساعة و13 دقيقة.

9رمضان: 14 ساعة و15 دقيقة.

10 رمضان: 14 ساعة و16 دقيقة.

11 رمضان: 14 ساعة و19 دقيقة.

12 رمضان: 14 ساعة و21 دقيقة.

13 رمضان: 14 ساعة و22 دقيقة.

14 رمضان: 14 ساعة و25 دقيقة.

15 رمضان: 14 ساعة و26 دقيقة.

16 رمضان: 14 ساعة و28 دقيقة.

17 رمضان: 14 ساعة و31 دقيقة.

18 رمضان: 14 ساعة و32 دقيقة.

19 رمضان: 14 ساعة و34 دقيقة.

20 رمضان: 14 ساعة و37 دقيقة.

21 رمضان: 14 ساعة و38 دقيقة.

22 رمضان: 14 ساعة و40 دقيقة.

23 رمضان: 14 ساعة و42 دقيقة.

24 رمضان: 14 ساعة و44 دقيقة.

25 رمضان: 14 ساعة و46 دقيقة.

26 رمضان: 14 ساعة و48 دقيقة.

27 رمضان: 14 ساعة و50 دقيقة.

28 رمضان: 14 ساعة و51 دقيقة.

29 رمضان: 14 ساعة و54 دقيقة.