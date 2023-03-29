تهتم الأسر المصرية بتنويع وجبات السحور خلال الثلاثين يومًا من شهر رمضان الذي تتناول فيه هذه الأسر وجبة السحور سنة عن النبي (ص) الذي أكد أن في السحور بركة ودعًا المسلمين إلى تأخيره، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي وصفات السحور السريعة في اليوم السابع من رمضان 29-3-2023.

وصفات مختلفة للسحور

سندوتش جبنه بالزعتر.. المقادير جبنة الحلوم: 100 غراماً (مقطعة شرائح)، زعتر مجفف: 2 ملعقة صغيرة، زيت الزيتون : ملعقة كبيرة، طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح، خس : 3 ورقات، الخبز الفرنسي : 2 رغيف.

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الزعتر المجفف والجبن ثم اطهي على الجهتين لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الجبن من الوجهين، قومي بوضع الجبن في الخبز مع الخس والطماطم، ضعي الساندويشات في الشواية وحمريها حسب الرغبة وقدميها ساخنة.

كاساديا باللحم.. المقادير : الزيت النباتي : ملعقة كبيرة، البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)، الثوم: فصّان (مهروس)، لحم مفروم : 500 غراماً، بهارات مكسيكية : ملعقة صغيرةالكمون : نصف ملعقة صغيرة، بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

أوريغانو : ملعقة صغيرة، ملح : ملعقة صغيرة، فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة، الفلفل الأحمر : كوب (مفروم)، معجون الطماطم : ملعقة كبيرة ، خبز التورتيلا : 4 أرغفة، جبن الشيدر : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

ضعي الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي البصل، والثوم وقلبي، أضيفي اللحم المفروم وبهري بالبهارات المكسيكية، والكمون، والبابريكا، والأوريغانو، والملح، والفلفل الأسود، وقلبي اللحم بالبهارات حتى ينضج، أضيفي الفلفل الأحمر، ومعجون الطماطم، وقلبي المكونات حتى تتسبك.

احشي رغيف خبز التورتيلا بحشوة اللحم المفروم، ووزعي جبنة الشيدر، وضعي قطعة أخرى من الخبز على الحشوة، حمصي الكاساديا على الوجهين ، قطعيه وقدميه ساخناً.

موعد السحور وآذان الفجر

يختلف موعد السحور من أسرة لأخرى ولكن غالبًا ما يكون في الثلث الأخير من الليل قبل أذان الفجر سنة عن النبي الذي دعانا إلى تأخير السحور، ليكون موعد الإمساك عن طعام السحور الساعة 4:02 صباحا وموعد أذان للفجر الساعة 4:22 صباحا.