مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. أول يوم رمضان في كمائن سيناء والضابط إدريس يوزع الطعام بنفسه

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 أحداث أول أيام شهر رمضان في كمائن سيناء، وروحانيات هذا الشهر العظيم في كمائن القوات المسلحة بين الضابط والمجندين وهم يحتفلون بشهر رمضان.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وقال الضابط إدريس ويجسد دوره محمد رجب يوزع التمر والطعام على المجندين في الخدمة بنفسه وأيضًا تناول الإفطار معهم.

وظهر الضابط إسلام يتحرك بأطراف صناعية في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 ، وهو يتحرك بها عقب أن وصلت له تلك الأطراف الصناعية كهدية له من زميله الرائد نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف.

وقال الضابط إسلام الذي ظهر بصحبة نور داخل أحد نوادي التجديف أنه يهوى هذه الرياضة.

وأخبر نور أنه دخل الي بطولة الجمهورية لىتجديف وحصل على مركز خامس وفدقال له أن أحب هذه الرياضة جدًَا ويخطط لبطولة العالم

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءًا والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.