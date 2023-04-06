مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. جنود الكتيبة يفتقدون الشهيد بركات ويتحدثون عن جنازته وحبهم له

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 حزن زملاء المجند الشهيد بركات الذي استشهد في مداهمة بؤرة التكفيري أبو البراء، وعليهم علامات الحزن.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وقال زملاء المجند بركات إنهم افتقدوه جدًا وافتقدوا تهريجه معاهم، وأنه أكيد لو كان موجود بينهم كان هيقولك حاجة تضحكهم.

وظهر الضابط إسلام يتحرك بأطراف صناعية في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، عقب أن وصلت له تلك الأطراف الصناعية كهدية له من زميله الرائد نور صلاح والذي يجسد دوره عمرو يوسف.



وقال الضابط إسلام الذي ظهر بصحبة نور داخل أحد نوادي التجديف أنه يهوى هذه الرياضة.

وأخبر نور أنه دخل إلى بطولة الجمهورية للتجديف وحصل على مركز خامس وقال له إن أحب هذه الرياضة جدًا ويخطط لبطولة العالم.

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 أحداث مهمة، حيث ظهر قائد أحد الأكمنة مع مجندي الكمين في مشهد ليلي في انتظار تعيين الخاص بالكتيبة.

وتقابل قائد الكمين مع ضابط زميل له وقال له خد بالك التكفيريين لا يفرق معهم رمضان أو غيره، فرد الضابط متقلقش احنا جاهزين ليهم في أي وقت.

في الكتيبة 101 الحلقة 15 ظهر عوض نائب مفتي التنظيم داخل غرفة التحقيقات مع ضابط المخابرات المقدم خالد أسر ياسين، وقال أنا ما قتلتش حد.

وقال: "أنا كنت نائب المفتي أبو حمزة وقابلت أبو أسامة وأبو دعاء وأبو البراء، وقال أبو حمزة ملهوش تليفونات ومحدش يعرف مكانه من قيادات التنظيم".

وقال عوض في اعترافاته: “إنه التقى أبو دعاء أمير التنظيم وهو غير متدين ولا يفقه فى الإسلام ولا يستخدم أي أجهزة اتصالات، وشكاك لأكثر درجة ويغير مكانه أكثر من مرة”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e في تمام التاسعة مساءً والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.