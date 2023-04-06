الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. جنود الكتيبة يفتقدون الشهيد بركات ويتحدثون عن جنازته وحبهم له

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 حزن زملاء المجند الشهيد بركات الذي استشهد في مداهمة بؤرة التكفيري أبو البراء، وعليهم علامات الحزن. 

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وقال زملاء المجند بركات إنهم افتقدوه جدًا وافتقدوا تهريجه معاهم، وأنه أكيد لو كان موجود بينهم كان هيقولك حاجة تضحكهم.

الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101.. مجند يفدي طفلة قبل أن يرتقي شهيدًا

وظهر الضابط إسلام يتحرك بأطراف صناعية في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، عقب أن وصلت له تلك الأطراف الصناعية كهدية له من زميله الرائد نور صلاح والذي يجسد دوره عمرو يوسف.

موعد إذاعة الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101


وقال الضابط إسلام الذي ظهر بصحبة نور داخل أحد نوادي التجديف أنه يهوى هذه الرياضة.
وأخبر نور أنه دخل إلى بطولة الجمهورية للتجديف وحصل على مركز خامس وقال له إن أحب هذه الرياضة جدًا ويخطط لبطولة العالم.

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 أحداث مهمة، حيث ظهر قائد أحد الأكمنة مع مجندي الكمين في مشهد ليلي في انتظار تعيين الخاص بالكتيبة.

وتقابل قائد الكمين مع ضابط زميل له وقال له خد بالك التكفيريين لا يفرق معهم رمضان أو غيره، فرد الضابط متقلقش احنا جاهزين ليهم في أي وقت.

في الكتيبة 101 الحلقة 15 ظهر عوض نائب مفتي التنظيم داخل غرفة التحقيقات مع ضابط المخابرات المقدم خالد أسر ياسين، وقال أنا ما قتلتش حد.

الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101.. هل ستكتشف القوات المسلحة علاقة "وحيد" بقتل عمه؟

وقال: "أنا كنت نائب المفتي أبو حمزة وقابلت أبو أسامة وأبو دعاء وأبو البراء، وقال أبو حمزة ملهوش تليفونات ومحدش يعرف مكانه من قيادات التنظيم".

وقال عوض في اعترافاته: “إنه التقى أبو دعاء أمير التنظيم وهو غير متدين ولا يفقه فى الإسلام ولا يستخدم أي أجهزة اتصالات، وشكاك لأكثر درجة ويغير مكانه أكثر من مرة”.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

 

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e  في تمام التاسعة مساءً  والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ردود الأفعال حول مسلسل الكتيبة 101

 

تباينت ردود الأفعال الإيجابية من جمهور المتابعين، لمسلسل الكتيبة 101 منذ بداية انطلاق عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 شهر الفرحة، والذي أنتجته الشركة المتحدة حيث تصدر المسلسل الكتيبة 101 تريند مصر لعدة مرات منذ عرضه.

نجوم الكتيبة 101

 

ويذكر أن مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

اقرأ أيضاً

لبلبة: مسلسل "الكتيبة 101" من أهم الأدوار في حياتي الفنية

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة الخامسة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

تبرعوا للأمم المتحدة!

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 15.. تفاصيل وصية الملك أمنمحات لابنه

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. القبض على ياسر جلال

مسلسل المحمية الحلقة 15.. حالة هلع بسبب مركب الصياد نديم واستغاثة سكان البحر

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. "جعفر" يكشف لـ"نعيم" سر حبه لـ"عايدة" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟