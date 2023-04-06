موعد إذاعة الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101

ينتظر عدد من المشاهدين، عرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة.

وحظى الكتيبة 101 على نسبة مشاهدة مرتفعة، وذلك منذ اللحظات الأولى لعرضه، كما احتل المسلسل التريند العديد من المرات، وهو ما جعلة واحدًا من أهم المسلسلات التي تعرض حاليًا على شاشات التلفزيون خلال الماراثون الرمضاني 2023، وهو بالتالي الأمر الذي جعل هناك زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن مواعيد عرضه وكذلك عرض الحلقة الـ15 من مسلسل الكتيبة 101 التي من المقرر عرضها اليوم.

تعرض "الدستور" تفاصيل مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

إذ تعرض عبر قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بينما الإعادة الأولى في تمام الساعة 3 والربع صباحً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 والربع مساءً.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 عبر DMC دراما

ومواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 اليوم عبر شاشة تلفزيون قناة DMC دراما، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما الإعادة الأولى فتأتي في تمام الساعة الرابعة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وعلى منصة watch it في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

و مسلسل الكتيبة 101 يعرض جهود وبطولات أفراد الجيش المصري في التصدي لأفعال العناصر الإرهابية بمنطقة العريش وذلك من خلال عرض تفاصيل العمليات التي دبرها الإرهاب ضد الجيش وكيف استطاع الجنود والضباط الصمود مواجهة تلك العمليات والرد عليها.

و المسلسل بطولة قائمة طويلة من النجوم بطولة منهم آسر ياسين، عمرو يوسف، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد صلاح حسني، عمرو وهبة، وغيرهم من النجوم والنجمات، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.