الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي.. غدًا عرض الحلقة الأولى للمسلسل

تحت الوصاية
تحت الوصاية

يتشوق العديد من محبي الفنانة منى زكى لأولى حلقات مسلسل تحت الوصاية والذي يبدأ غدًا الجمعة 16 رمضان، حيث يعرض المسلسل المكون من 15 حلقة في النصف الثاني من رمضان، وبمجرد عرض البرومو الخاص بالمسلسل بدأ العديد من رواد السوشيال ميديا والفنانون التفاعل معه وأشادوا به من البرومو الخاص به متشوقين لرؤية القصة، فيما أشاد مطرب الراب وبجز بهذا المسلسل تحديدًا مؤكدًا أنه سوف يكون من متابعيه.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية 

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي، غداً الجمعة، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

موعد بدء عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

قصة مسلسل تحت الوصاية 

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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قصة مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي

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