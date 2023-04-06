قصة مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي

يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “تحت الوصاية” بطولة النجمة منى زكي غدًا الجمعة والذي يستمر 15 حلقة فقط.

ولاقى المسلسل تفاعل كبير من الجماهير منذ عرض الإعلان التشويقي له، تصدرت معه منى زكي تريند السوشيال ميديا، مما زاد من الاهتمام بقصة المسلسل وموعد عرضه وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

قصة مسلسل تحت الوصاية

يتكون مسلسل تحت الوصاية من 15 حلقة، وهو من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر.

وكما ظهر في الإعلان التشويقي للمسلسل تجسد منى زكي دور أم تبحث عن وظيفة لتعيل أبنائها بعد موت زوجها، لتعمل في مركب في البحر لاصطياد السمك وسط ضغوطات اجتماعية لرفض الرجال المحيطين بها عملها في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال، مما يخلق دراما وتشويق تستمر طوال حلقات المسلسل.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية في تمام الساعة 7:45 مساء على قناة dmc، والإعادة ستكون الساعة 12:45 صباحاً، و2:15 ظهراً، كما يعرض مسلسل تحت الوصاية على منصة watch it.

مسلسل منى زكي رمضان 2023

مع بداية عرض برومو مسلسل منى زكي رمضان 2023 تحت الوصاية، تصدرت منى زكي تريند تويتر، وتظهر منى زكي في برومو المسلسل تبحث عن ابنها "ياسين في محطة القطار، ويظهر أيضًا أنها تسافر مع ابنها وابنتها بعد وفاة زوجها إلى دمياط، حيث لديها هناك مركب صيد كان ملكا لزوجها وقررت أن تقوده بنفسها.

وتواجه منى زكي طوال أحداث المسلسل العديد من المشكلات كما أظهر البرومو منها رفض شقيق زوجها أن تتولى قيادة المركب بنفسها، وسخرية كل الرجال منها كونها امرأة وقررت أن تذهب في رحلة صيد بنفسها، فضلا عن تركها لابنها وشقيقته الصغيرة بمفردهما في المنزل ومعاناتها في تربيتهما.