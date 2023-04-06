ينتظر المشاهدون بدأ عرض مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي ، والذي أحدث ضجة كبيرة على منصات السوشيال ميديا مع عرض البرومو الرسمي له قبل بداية شهر رمضان، وتصدرت حينها بطلة المسلسل منى زكي ترند السوشيال ميديا. وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد بدء عرض مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي .

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يبدأ عرض مسلسل تحت الوصاية عبر مجموعة قنوات dmc بدءًا من غد الجمعة ، وتجسد الفنانة منى زكي بطلة المسلسل دور أم تدعى «حنان » مات زوجها وتُعيل طفلين وتضطر لأن تعيش كالرجال من أجل رعاية أسرتها فتعمل على مركب لصيد الأسماك في البحروهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

يتكون مسلسل تحت الوصاية من 15 حلقة فقط، ويتم عرضه في نفس توقيت مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين والذي ينتهى عرضه اليوم الخميس ، في تمام الساعة 7:45 مساء على قناة dmc، والإعادة ستكون الساعة 12:45 صباحاً، و2:15 ظهراً، ويعرض على قناة dmc drama أيضًا بعد ساعتين من عرضه على dmc كما سيتم عرض مسلسل تحت الوصاية على منصة watch it.

مسلسل منى زكي رمضان 2023

مسلسل منى زكي رمضان 2023 تحت الوصاية يشاكرها في البطولة نسرين أمين ، دياب، رشدي الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وآخرين، ومسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وقال مخرج العمل محمد شاكر خضير في تصريحات إعلامية سابقة إن أحداث مسلسل تحت الوصاية يدور حول الأمومة، وخاصة عندما تكون الأم في موقف يهدد أمن أولادها، وفي هذه اللحظة يخرج منها بطل خارق قادر على عمل أشياء لا تتخيلها، مضيفًا منى زكي عملت مجهود مرعب في المسلسل، ولما كانت الناس بتتكلم عن البوستر، كانت هي في عرض البحر تقوم بتصوير مشاهد صعبة جدا ومركزة في شغلها، وأنا من أشد المعجبين بموهبتها قبل ما أكون مخرج.