الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور وزير السياحة والآثار وزاهى حواس والكاتب الصحفي عبدالرحيم علي

غدًا.. انطلاق ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان «مصر فجر الضمير»

جريدة الدستور

تنطلق، غدًا الجمعة 7 أبريل بالعاصمة الفرنسية باريس، فى السابعة مساءً ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط "سيمو" تحت عنوان "مصر فجر الضمير". 

يتحدث فى الندوة التي تعقد بفندق "لو كريون" التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من: الوزير أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس، عالم المصريات الشهير، والكاتب الصحفى عبدالرحيم علي، مدير مركز "سيمو" بباريس. 

يحضر الندوة لفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه، وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.
تعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى، وذهب الفراعنة الذى انطلق يوم الخميس 6 أبريل فى باريس، ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.

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