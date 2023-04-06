الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد آذان المغرب اليوم الخميس ودعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023

آذان المغرب
آذان المغرب

يتابع المسلمون موعد آذان المغرب اليوم، لتناول الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من 15 ساعة طوال شهر رمضان، ومع آذان المغرب يكون للصائم دعوة لا ترد. لذا يهتموا بالبحث عن دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023 . وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد آذان المغرب اليوم ودعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023 . 

موعد آذان المغرب اليوم الخميس

يحل موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 رمضان الموافق 06 أبريل، 2023 الساعة  06:24 م، وحسب إمساكية شهر رمضان يكون آذان المغرب لباقي أيام رمضان كالتالي:

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 6 أبريل 2023

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023 فى القاهرة والمحافظات

أذان المغرب يوم الجمعة 16 رمضان الموافق 07 أبريل، 2023: 06:25 م.

أذان المغرب يوم السبت  17   رمضان الموافق 8أبريل، 2023 :06:25 م.

أذان المغرب يوم الأحد   18 رمضان 09 أبريل، 2023       :06:26 م.

أذان المغرب يوم الأثنين 19 رمضان 10 أبريل، 2023 : 06:27 م .

الثلاثاء      20   11 أبريل، 2023 : 06:27 م .

الأربعاء     21   12 أبريل، 2023 : 06:28 م .

الخميس     22   13 أبريل، 2023 :06:28 م  .

الجمعة       23   14 أبريل، 2023 : 06:29 م .

السبت 24   15 أبريل، 2023 : 06:30 م .

الأحد 25   16 أبريل، 2023 : 06:30 م .

الأثنين       26   17 أبريل، 2023 : 06:31 م .

الثلاثاء      27   18 أبريل، 2023 : 06:31 م .

الأربعاء     28   19 أبريل، 2023 : 06:32 م 

الخميس     29   20 أبريل، 2023 : 06:33 م 

الجمعة       30   21 أبريل، 2023 : 06:33 م 

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023

من دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023 ..اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم آمين.

 من دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2023 .. اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة.

 اللهم اختر لي الافضل في كل امور حياتي ثم ارضني باختيارك.

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دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

 

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