الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة التي تختلف بصورة شبة يومية، كما تختلف من محافظة لأخرى، ويؤدى المسلمون الصلاة 5 مرات يوميًا، فالصلاة الركن الثاني في أركان الإسلام، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس  6-4-2023

مواعيد الصلاة في القاهرة 

  • صلاة الفجْر ٤:١١ ص
  • الشروق ٥:٤٠ ص
  • صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
  • صلاة العَصر ٣:٣٠ م
  • صلاة المَغرب ٦:١٦ م
  • صلاة العِشاء ٧:٣٥ م

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 رمضان 2023

توقيت أذان الفجر.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

  • صلاة الفجْر ٤:١٥ ص
  • الشروق ٥:٤٥ ص
  • صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
  • صلاة العَصر ٣:٣٧ م
  • صلاة المَغرب ٦:٢٢ م
  • صلاة العِشاء ٧:٤٢ م

 

مواعيد الصلاة في أسيوط 

  • صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
  • الشروق ٥:٤١ ص
  • صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
  • صلاة العَصر ٣:٢٩ م
  • صلاة المَغرب ٦:١٦ م
  • صلاة العِشاء ٧:٣١ م

 

مواعيد الصلاة في أسوان 

  • صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص
  • الشروق ٦:١٣ ص
  • صلاة الظُّهْر ١٢:٢٧ م
  • صلاة العَصر ٣:٥٥ م
  • صلاة المَغرب ٦:٤٢ م
  • صلاة العِشاء ٧:٥٦ م

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ 

  • صلاة الفجْر ٤:٠٢ ص
  • الشروق ٥:٢٩ ص
  • صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص
  • صلاة العَصر ٣:١٧ م
  • صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
  • صلاة العِشاء ٧:٢٠ م
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هل تسقط الفدية على مُفطر رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

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