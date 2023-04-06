مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023 فى القاهرة والمحافظات
يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة التي تختلف بصورة شبة يومية، كما تختلف من محافظة لأخرى، ويؤدى المسلمون الصلاة 5 مرات يوميًا، فالصلاة الركن الثاني في أركان الإسلام، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023
مواعيد الصلاة في القاهرة
- صلاة الفجْر ٤:١١ ص
- الشروق ٥:٤٠ ص
- صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
- صلاة العَصر ٣:٣٠ م
- صلاة المَغرب ٦:١٦ م
- صلاة العِشاء ٧:٣٥ م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
- صلاة الفجْر ٤:١٥ ص
- الشروق ٥:٤٥ ص
- صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
- صلاة العَصر ٣:٣٧ م
- صلاة المَغرب ٦:٢٢ م
- صلاة العِشاء ٧:٤٢ م
مواعيد الصلاة في أسيوط
- صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
- الشروق ٥:٤١ ص
- صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
- صلاة العَصر ٣:٢٩ م
- صلاة المَغرب ٦:١٦ م
- صلاة العِشاء ٧:٣١ م
مواعيد الصلاة في أسوان
- صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص
- الشروق ٦:١٣ ص
- صلاة الظُّهْر ١٢:٢٧ م
- صلاة العَصر ٣:٥٥ م
- صلاة المَغرب ٦:٤٢ م
- صلاة العِشاء ٧:٥٦ م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
- صلاة الفجْر ٤:٠٢ ص
- الشروق ٥:٢٩ ص
- صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص
- صلاة العَصر ٣:١٧ م
- صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
- صلاة العِشاء ٧:٢٠ م