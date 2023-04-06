مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023 فى القاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة التي تختلف بصورة شبة يومية، كما تختلف من محافظة لأخرى، ويؤدى المسلمون الصلاة 5 مرات يوميًا، فالصلاة الركن الثاني في أركان الإسلام، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6-4-2023

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:١١ ص

الشروق ٥:٤٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٦ م

صلاة العِشاء ٧:٣٥ م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:١٥ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٢ م

صلاة العِشاء ٧:٤٢ م

مواعيد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:١٦ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م

مواعيد الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٧ م

صلاة العَصر ٣:٥٥ م

صلاة المَغرب ٦:٤٢ م

صلاة العِشاء ٧:٥٦ م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ