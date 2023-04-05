توقيت أذان الفجر.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان
يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها ، كما تختلف مع تغير طوال الليل والنهار داخل المحافظة الواحدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-4-2023 .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
- صلاة الفجر 4:13 ص
- صلاة الظهر 11:58 ص
- صلاة العصر 31: 3 م
- صلاة المغرب 6:16 م
- صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
- صلاة الفجر 4:16 ص
- صلاة الظهر 12:03ص
- صلاة العصر 3:36 م
- صلاة المغرب 6:20 م
- صلاة العشاء 7:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
- صلاة الفجر 4:09ص
- صلاة الظهر 11:54 ص
- صلاة العصر 3:27 م
- صلاة المغرب 6:12 م
- صلاة العشاء 7:30 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
- صلاة الفجر 4:14 ص
- صلاة الظهر 11:52 ص
- صلاة العصر 21: 3 م
- صلاة المغرب 6:08 م
- صلاة العشاء 7:21 م
مواعيد الصلاة شرم الشيخ
- صلاة الفجر 4:05ص
- صلاة الظهر 11:46 ص
- صلاة العصر 3:17 م
- صلاة المغرب 6:03 م
- صلاة العشاء 7:18 م.