توقيت أذان الفجر.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها ، كما تختلف مع تغير طوال الليل والنهار داخل المحافظة الواحدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-4-2023 .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 4:13 ص

صلاة الظهر 11:58 ص

صلاة العصر 31: 3 م

صلاة المغرب 6:16 م

صلاة العشاء 7:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر 4:16 ص

صلاة الظهر 12:03ص

صلاة العصر 3:36 م

صلاة المغرب 6:20 م

صلاة العشاء 7:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:09ص

صلاة الظهر 11:54 ص

صلاة العصر 3:27 م

صلاة المغرب 6:12 م

صلاة العشاء 7:30 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 4:14 ص

صلاة الظهر 11:52 ص

صلاة العصر 21: 3 م

صلاة المغرب 6:08 م

صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة شرم الشيخ