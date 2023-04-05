الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

توقيت أذان الفجر.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها ، كما تختلف مع تغير طوال الليل والنهار داخل المحافظة الواحدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-4-2023 . 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • صلاة الفجر 4:13 ص
  • صلاة الظهر 11:58 ص
  • صلاة العصر 31: 3 م
  • صلاة المغرب 6:16 م
  • صلاة العشاء 7:34 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

  • صلاة الفجر 4:16 ص
  • صلاة الظهر 12:03ص
  • صلاة العصر 3:36 م
  • صلاة المغرب 6:20 م
  • صلاة العشاء 7:40 م.

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • صلاة الفجر 4:09ص
  • صلاة الظهر 11:54 ص
  • صلاة العصر 3:27 م
  • صلاة المغرب 6:12 م
  • صلاة العشاء 7:30 م.

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • صلاة الفجر 4:14 ص
  • صلاة الظهر 11:52 ص
  • صلاة العصر 21: 3 م
  • صلاة المغرب 6:08 م
  • صلاة العشاء 7:21 م

 

مواعيد الصلاة شرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:05ص
  • صلاة الظهر 11:46 ص
  • صلاة  العصر 3:17 م
  • صلاة المغرب 6:03 م
  • صلاة العشاء 7:18 م.
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