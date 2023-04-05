هل تسقط الفدية على مُفطر رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال "متى تسقط الفدية على المُفطر الذي لا يستطيع صوم شهر رمضان الكريم؟".

وقالت دار الإفتاء، خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تجب الفدية على المُفطر الذي لا يستطيع القضاء طوال عمره، وتسقط إذا لم يستطع إخراجها.

حكم إخراج الفدية في أول رمضان

وقالت دار الإفتاء: اختلف الفقهاء في حكم تعجيل إخراج فدية الصيام من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:

فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.

وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ.

والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.