تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

حالة من السيولة المرورية شهدتها شوارع وميادين القاهرة والجيزة والطرق والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية في صباح اليوم الخميس.

وظهرت تكدسات في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى عملهم وسط الوجود الأمني، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وتكدس في الاتجاه المعاكس.

وظهرت سيولة مرورية في الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى شرق القاهرة مدينة نصر وبمحور طريق النصر، وصولًا إلى المنصة، وكذا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان الشهيد هشام بركات رابعة العدوية سابقًا ومحور المشير محمد حسين طنطاوي وصولًا إلى الطريق الدائري.

كما ظهرت حالة من الازدحام النسبي في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وأيضًا بعض المناطق بالمحافظة، منها محور 26 يوليو، وميدان التحرير، وميدان روكسي وكوبري أكتوبر، ورمسيس، ومناطق وسط البلد.

وظهرت حالة من التكدس المروري بكوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد، إلى شارع جامعة الدول، كما شهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية، وشهد ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية متحركة في حركة المركبات، للقادم من شارع جامعة الدول، حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، أو تعرضت لحوادث، من خلال الرقم 01221110000.